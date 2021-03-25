ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዕለታዊ ዜና SBS ትግርኛ 25 መጋቢት 2021

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Published 25 March 2021 at 9:33pm
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ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ *** መንግስቲ ቪክቶሪያ ካብ 8 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣህጉራዊ በረራታት ናብ መልበርን ከምዝጅምር ኣፍሊጡ ። *** ፈደራላዊ መንግስቲ ፡ ኢንዱስትሪ ስነ-ጥበብን መዘናግዕን ካብ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብዝወረዶ ዕንወት ንኽሓዊ ፡ 135 ሚልዮን ዶላር ወጻኢ ከምዝገብረሉ ኣፍሊጡ ። *** መትረብ ስወጽ ፡ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ናይ ጽዕነት መርከብ ስለዝዓገተቶ 10 ዚጐዓዛ ጃላቡ ነታ መርከብ ንምውጻእ ይቃለሳ ኣለዋ። ኢትዮጵያዊያን ብፌስቡክ እንተዘይኮይኑ ምስ ሰራዊት ክዓጥቁ ከምዘይደልዩን፡ ቀ/ሚ ኣብይ ኣሕመድ ክብል ተዛሪቡ *** ሎሚ ኣብ መንጎ ጋንታታት ካርልተንን ኮሊንግዉድን ኣብ ዝግበር ግጥም ኤኤፍ ኤል ክሳብ 75,000 ዝበጽሑ ሰባት ኣብ መልበርን መጻወቲ ሜዳ ክርኬት ብ ኣካል ተረኺቦም ክርእይዎ እዩም።

Published 25 March 2021 at 9:33pm
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