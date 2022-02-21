ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዕለታዊ ዜና SB ትግርኛ (21 ለካቲት 2022)Play16:24ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.72MB)Published 21 February 2022 at 10:44pmSource: SBS ** ኣብ መላእ ከተማ ሲድኒ ዝግበር ዘሎ ናይ ባቡራት ደው ምባል ተቓዉሞ ብመራሕቲ ይኹነን። ** ኣውስትራሊያ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዶባታ ንበጻሕቲ ሃገር ከፊታ ** ኦሎምፒክ ዊነት በይጂንግ ተዛዚሙPublished 21 February 2022 at 10:44pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ