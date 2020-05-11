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ካብ ረቡዕ 13 ግንቦት ኣትሒዙ ቪክቶሪያዊያን ክሳብ 5 ሰባት ናብ ገዝኦም ክበጽሕዎም ክፍቀደሎም’ዩ። (ካብ ዜናታት)

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SBS Tigrinya News

Victorian Premier Daniel Andrews speaks to the media during a press conference Source: AAP

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Published 11 May 2020 at 7:19pm
Source: SBS

ኣርእስታት ዜና፡ ፈረንሳ ብምኽንያት ኮሮናቫይረስ ወሲዳቶ ዘላ ምዕጻው ከተፍኩሶ ኣብትዳለወሉ እዋን ካብ መፋርቕ መጋቢት ንደሓር ዝተሓተ ቁጽሪ መልከፍቲ ኣመዝጊባ። ዉድብ ጥዕና ዓለም [[WHO]] ብመሰረት ሕቶ መንግስቲ ቻይና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ሓበሬታ ሓቢኡ ጸኒሑ ዝብል ብናይ ጀርመን ማጋዚን ዝቐረበሉ ክሲ ነጺግዎ። ኣብ ኒው ሳውዝ ወልስ ዝርከቡ ተመሃሮ ምሉእ ብምሉእ ናብ ትምህርቶም ዝምለስሉ ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ ከምዝከውን ተገሊጹ። ሓደ ካብ መሳርሕቱ ዝሓለፈ ሰሙን ብኮሮናቫይረስ ከምተለኽፈ ምስተረጋገጸ ናይ ኣመሪካ ምክትል ፕረሲደንት ገዛእ ርእሱ ወሺቡ። ኣብ ዒራቕ ኣቐዲምካ ምርጫ ክገብር ብምጥላብ ሰልፈኛታት ኣብ ባቕዳድ ጎማታት መካይን ከንድዱ ዊዒሎም።

Published 11 May 2020 at 7:19pm
Source: SBS
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