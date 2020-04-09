ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ኲንስላንድ ዩኒቨርሲቲ ዝተሰርሐ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ኣብ ኔዘርላንድ ክፍተን እዩ። ካብ ኣርእስታት ዕለታዊ ዜናታት)

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SBS Tigrinya News

Australian Prime Minister Scott Morrison (left) and Australian Federal Treasurer Josh Frydenberg elbow bump Source: AAP

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Published 9 April 2020 at 7:28pm
Source: SBS

አርእስታት ዜና፡ ኣብ ኒው ዚላንድ ዝተኣወጀ ምዕጻው ጽቡቕ ውጽኢት ከምዘምጸአ እንተኾነ ነቲ እገዳታት ንምፍዃስ መደብ ከምዘየለ ተገሊጹ። መራሕቲ ፖለቲካ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ንዝግበር ዘሎ ቃልሲ ፖለቲካዊ መልኽዕ ከየትሕዝዎ ትካል ዉድብ ጥዕና ጸዊዑ። ኣብ ኒውዮርክ ብኮሮናቫይረስ ዝሞቱ ዘባት እቶም ዝበዝሑ ኣፍሪቃዊያን ኣመሪካዊያንን ምዃኖም ተፈሊጡ። በርኒ ሳንድረስ ካብ ውድድር ሕጹይ ዲሞክራሲያዊይን ንፕረሲደንትት ኣመሪካ ወጺኡ። ኣብ ታሪኽ ኣውስትራሊያ ዝዓበየ ቁጠባዊ ስጉምቲ ዝኾነ ናይ 130 ቢሊዮን ዶላር ኮሮናቫይረስ ድጎማ ደሞዝ ሰነት ኣጽዲቑ። ኣህጉራዊ በረራታት ብምቁራጾም መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ልዕሊ 550 ሚሊዮን ዶላር ከምዝኸሰረ ኣፍሊጡ።

Published 9 April 2020 at 7:28pm
Source: SBS
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