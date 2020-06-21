ፕረሲደንት ኣልሲሲ፡ ሰራዊቱ ንስርሒታት ድልው ክኸውን ኣዚዙ።

- ፕረሲደንት ኣልሲሲ፡ ኣብ ዉሽጢን ወጻእን ሃገራዊ ጸጥታ ግብጺ ክሕሎ ሰራዊቱ ድልው ክኸውን ኣዚዙ።
- ሓለቓ ስታፍ ናይ ፕረሲደንት ኮንጎ $A70 ሚልዮን ዶላር ብምስራቑ ን 20 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ።
- ብዛዕባ ፈለግ ኣባይ ክግበር ዝቐነየ ናይ ሰለስተ ሃገራት ብዘይስምምዕ ተዛዚሙ፡ ኢትዮጵያ ነቲ ሓጽቢ ማይ ካብ ምምላእ ዝዓግተኒ ሓይሊ የለን ኢላ።
- መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዉሽጢ ሃገርን ወጻኢን ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዘኪርዎ ውዒሎ።
Source: Supplied
Published 21 June 2020 at 7:08pm, updated 21 June 2020 at 7:10pm
Source: SBS
ግብጽን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ምምላእ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ ወጥሪ ከምዝርከባን፡ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ተዘኪሮ ምውዓሉን ዝምልከትን ካልእ ሓጸርቲ ጸብጻብን ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።
Published 21 June 2020 at 7:08pm, updated 21 June 2020 at 7:10pm
Source: SBS
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