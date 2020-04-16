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ኮሮና ቫይረስ ዘለዎም ከባቢታት ንምፍላይ ተመራመርቲ ኣውስትራሊያ ኣብ ናይ መስመራት ርስሓት ፈተናታት ይገብሩ ኣለዉ።(ካብ ዕለታዊ ዜና)

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SBS Tigrinya News

International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva (AP Photo/Jose Luis Magana, File) Source: FR159526 AP

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Published 16 April 2020 at 7:52pm
Source: SBS

አርእስታት ዜና፡ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተዓዘብቲ ኣብዘይብሉ ስታዲዮማት ስፖርታዊ ጸወታታት ብዉሑስ ክግበር ይከኣልዩ ክብል ናይ ኣመሪካ ላዕለዋይ ኪኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት, ገሊጹ። ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ንኣመሪካዊያን ዜጋታት ክወሃብ ዝተመደበ ገንዘብ ናብ ባንክ ሕሳብ ዜጋታት ክኣቱ ጀሚሩ። ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኣቐዲሙ ንህዝቢ ዓለም ኣይሃበረን ተባሂሉ ዝቐርበሉ ዘሎ ወቐሳ ዉድብ ጥዕና ዓለም [[W-H-O]] ነጽኢግዎ። ናይ ፈረንሳን ጀርመንን ዝርከብዎም መራሕቲ ዓለም ኣብ ጎኒ W-H-O ኮይኖም ነቲ ዉድብ ደገፎም ይገልጹ ኣለዉ።.

Published 16 April 2020 at 7:52pm
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