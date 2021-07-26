ዕለታዊ ዜና 26 ሓምለ 2021 SBS ትግርኛ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዕለታዊ ዜና 26 ሓምለ 2021 SBS ትግርኛPlay12:29ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.42MB)Published 26 July 2021 at 7:02pmSource: SBS ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ ** ኒው ሳውዝ ዌልስ 145 ሓደስቲ ናይ ከባቢ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ተመዝጊቦም። ** ምርጫ ሶማሊያ ተናዊሑ ** ኣውስትራሊያ ነዚ ሰሙን ኣብ ዉድድር ኦሎምፒክስ ብሓደ ወርቅን ብሓደ ብሩርን ብሓደ ብነሓስን እያ ትኣቱ ዘላ ።Published 26 July 2021 at 7:02pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ