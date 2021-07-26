ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዕለታዊ ዜና 26 ሓምለ 2021 SBS ትግርኛ

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Published 26 July 2021 at 7:02pm
Source: SBS

ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ ** ኒው ሳውዝ ዌልስ 145 ሓደስቲ ናይ ከባቢ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ተመዝጊቦም። ** ምርጫ ሶማሊያ ተናዊሑ ** ኣውስትራሊያ ነዚ ሰሙን ኣብ ዉድድር ኦሎምፒክስ ብሓደ ወርቅን ብሓደ ብሩርን ብሓደ ብነሓስን እያ ትኣቱ ዘላ ።

Published 26 July 2021 at 7:02pm
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