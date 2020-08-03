ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen መልበርን፡ ናይ ፈለማ ለይቲ ኣብ ትሕቲ ሰዓት እቶ እቶ ኮሮናቫይረስ ሓዲራ፡ (ካብ ዕለታዊ ዜና)Play10:40ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.8MB)Published 3 August 2020 at 8:21pmSource: SBS ናይ ሰኑይ 3 ነሓሰ 2020፡ እዋናዊ ዜና ካብ ኣውስትራሊያን ዓለምን።Published 3 August 2020 at 8:21pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር