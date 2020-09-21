ናይ ጀርመን ትካል ሰብኣዊ ኣድሕን ካብ ባሕሪ ሜድትራንያን ናይ ልዕሊ 133 ተሰደድቲ ህይወት ካብ ሞት ከምዘድሓኑ ተፈሊጡ። (SBS ትግርኛ ዜና))

SBS Tigrinya News

Source: SBS

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ቀንዲ ነጥቢታት ዜና ፥ ** ኣብ ሲድኒ ሓደ ዘዋሪ ታክሲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፉከሎ ን8 መዓልታት ክሰርህ ምስጸንሐ ነቶም ኣብታ ታክሲ ዝተሰቕሉ ይህደኑ ኣለዉ። ** ኣብ እንግሊዝ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ በዚ ዝኸዶ ዘሎ እንተወሲኹ ምሉእ ብምሉእ ናብ ምዕጻው ክት ኣቱ ትኽእልያ ተባሂሉ። ** ናይ ጀርመን ትካል ሰብኣዊ ኣድሕን ካብ ባሕሪ ሜድትራንያን ናይ ልዕሊ 133 ተሰደድቲ ህይወት ካብ ሞት ከምዘድሓኑ ተፈሊጡ። ** ካብ ዝመጽእ ሰኑይ 28 መስከረም ኣብ መልበርን ዘሎ ምዕጻው ቅሩብ ክፎኩስ እንተኾነኳ፡ መንግስቲ ቪክቶሪያ ነቲ ምዕጻው ቅድሚ ግዜኡ ከምዘይከፍቶ ኣፍሊጡ። ** ታጅ ፖጋካር ናይ ፈለማ ስሎቫኒያዊ ተዓዋቲ ዉድድር ብሽግለታ ቱር ዲ ፍራንስ ብምዃን ታሪኽ ሰሪሑ።

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