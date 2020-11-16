ኣውስትራሊያ ትርከበን 15 ሃገራት ፓሲፊክ ኤሽያ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ነጻ ንግዲ ዉዕል ፈሪመን። (ዕለታዊ ዜና)

Australian Trade Minister Simon Birmingham (right) and Australian Prime Minister Scott Morrison react after signing (RCEP) Source: AAP
ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ *** ሳውዝ ኣውስትራሊያ ሓድሽ ለበዳ ኮቪድ-19 ተኸሲቱ ... *** ኣውስትራሊያ ትርከበን 15 ሃገራት ፓሲፊክ ኤሽያ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ነጻ ንግዲ ዉዕል ፈሪመን። *** እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኲናት እናተጎሃሃረ ቀጺሉ፡ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ሚሳይል ተተኩሱ... *** ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን ድባጢ ወረዳ ቂህዶ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ዕጡቓት መኪና ደው እናበሉ ብዘውረድዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ሰባት ከምዝተቐትሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ።
Published 16 November 2020 at 8:04pm
Source: SBS
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