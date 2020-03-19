ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ንምቅላስ ኩለመናዊ ስጉምቲ ክውሰድን ምፍላይ፡ መርመራ ምግባርን ነቶም ዝተለኽፉ ክሳብዝከኣል ረኺብካ ምድላዪን ክግበር ትካል ዉድብ ጥዕና [[WHO]] ጸዊዑ። (ካብ ዕለታዊ ዜና)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Bergamo Coronavirus -

Bergamo Coronavirus Source: IPA Milestone

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 19 March 2020 at 7:28pm
Source: SBS

አርእስታት ዜና፡ ኮሮናቫይረስ ከየስፋሕፍሕ መንግስቲ ታዝማኒያ ናይ ህጹጽ ኩነታት ኣዋጅ ኣዊጁ። መገዲ ኣየር ኳንታስ ናብ ወጻኢ ዝገብሮ በረራታት ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ምሉእ ብምሉእ ደው ከብሎ ወሲኑ። ኣውስትራሊያ ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ዶባታ ናይ ምዕጻው መደብ ከምዘይብላ ናይ ወጻኢ Minister Marise Payne ገሊጻ። ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ንምቅላስ ኩለመናዊ ስጉምቲ ክውሰድን ምፍላይ፡ መርመራ ምግባርን ነቶም ዝተለኽፉ ክሳብዝከኣል ረኺብካ ምድላዪን ክግበር ትካል ዉድብ ጥዕና [[WHO]] ጸዊዑ። ኣስታት 100 ሽሕ ዝኾኑ ጀርመናዉያን ናብ ሃገሮም ይምለሱ ኣለዉ።

Published 19 March 2020 at 7:28pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

2023-01-07.png

እንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር