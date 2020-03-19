ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ንምቅላስ ኩለመናዊ ስጉምቲ ክውሰድን ምፍላይ፡ መርመራ ምግባርን ነቶም ዝተለኽፉ ክሳብዝከኣል ረኺብካ ምድላዪን ክግበር ትካል ዉድብ ጥዕና [[WHO]] ጸዊዑ። (ካብ ዕለታዊ ዜና)
Bergamo Coronavirus Source: IPA Milestone
አርእስታት ዜና፡ ኮሮናቫይረስ ከየስፋሕፍሕ መንግስቲ ታዝማኒያ ናይ ህጹጽ ኩነታት ኣዋጅ ኣዊጁ። መገዲ ኣየር ኳንታስ ናብ ወጻኢ ዝገብሮ በረራታት ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ምሉእ ብምሉእ ደው ከብሎ ወሲኑ። ኣውስትራሊያ ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ዶባታ ናይ ምዕጻው መደብ ከምዘይብላ ናይ ወጻኢ Minister Marise Payne ገሊጻ። ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ንምቅላስ ኩለመናዊ ስጉምቲ ክውሰድን ምፍላይ፡ መርመራ ምግባርን ነቶም ዝተለኽፉ ክሳብዝከኣል ረኺብካ ምድላዪን ክግበር ትካል ዉድብ ጥዕና [[WHO]] ጸዊዑ። ኣስታት 100 ሽሕ ዝኾኑ ጀርመናዉያን ናብ ሃገሮም ይምለሱ ኣለዉ።
Published 19 March 2020 at 7:28pm
Source: SBS
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