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ቻይና ናይ ፈለማ ጸረ ኮሮናቫይረስ ፈተነ ክታበት ከምዝገበረት ኣፍሊጣ። (ካብ ኣርእስታት ዜና)

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US President Donald J. Trump departs after delivering remarks on the pandemic (AAP) Source: AAP

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Published 23 March 2020 at 7:21pm
Source: SBS

አርእስታት ዜና፡ ምትንኻፍ ንምጉዳልን ኣብ ማሕበረሰብ ኮሮናቫይረስ ምምሕልላፍ ደው ንምባልን ኒውዚላንድ ናብ ዉሸባ ክትኣቱ ትዳሎ ድሕሪ ካልኣይ ዉግእ ዓለም ኮሮናቫይረስ እቲ ዝኸበደ ብድሆ ኣውስትራሊያ ከምዝኸውን ቀዳማይ ሞሪሰን ገሊጹ ቫይረስ ንኸይላባዕ ንምሕጋዝ ኣብ መላእ ኣውስትራሊያ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ስራሓት ካብ ሎሚ ምዕጻው ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ዘይኮነስ ናይ ትምህርቲ ምቁራጽዩ ክህሉ ክትብል ናይ ኲንስላንድ ፕሪሜር ገሊጻ። መድሃኒት ዝኸትባ ዝነበረ ዶክተር ኮሮናቫይረስ ከምዘለዎ ምስተረጋገጸ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ተወሺባ። ቻይና ናይ ፈለማ ጸረ ኮሮናቫይረስ ፈተነ ክታበት ከምዝገበረት ኣፍሊጣ።

Published 23 March 2020 at 7:21pm
Source: SBS
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