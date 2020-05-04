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ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዝመጽእ 10 ክሳብ 15 ኣዋርሕ ኣብዘሎ ግዜ ድሉው ክኸውን ከምዝኽእል ተገሊጹ።

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SBS Tigrinya News

Two ladies walk past a sign warning the public about social distancing amid Covid-19 Coronavirus pandemic. Source: Sipa USA Florent Rols / SOPA Images/Sipa

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Published 4 May 2020 at 7:29pm
Source: SBS

ኣርእስታት ዜና፡ ኮሮና ቫይረስ ካብ ናይ ቻይና ላባራቶሪታት ከምዝመጸ እኹል መረዳእታታት ከምዘለዉ ናይ ኣመሪካ ጸሓፊ ጉዳያት ሃገር ገሊጹ። እታ ብኮሮና ቫይረስ ኣዚያ ዝተሃስየት ኣውሮጳዊት ሃገር ጥልያን ገለ ገለ ስራሓት ንምጅማር እቲ ናይ እገዳታት ስጉምቲ ከተፍኩሶ ትዳሎ። ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዝመጽእ 10 ክሳብ 15 ኣዋርሕ ኣብዘሎ ግዜ ድሉው ክኸውን ከምዝኽእል ተገሊጹ። ሓደሽቲ ዝመጹ ስደተኛታት ካብቲ ካልእ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ብኮሮናቫይረስ ኣብ ጭንቀት ኣትዮም ከምዘለዉ ተፈሊጡ።

Published 4 May 2020 at 7:29pm
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