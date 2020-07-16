ዜናታት SBS ትግርኛ 16 ሓምለ 2020

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዜናታት SBS ትግርኛ 16 ሓምለ 2020Play10:36ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.56MB)Published 16 July 2020 at 6:56pmSource: SBS ኣርእስታት ዜና ** ኣብ ቪክቶሪያ ሎሚ ዝለዓለ ቁጽሪ መልከፍቲ ብኮቪድ-19 ተራእዩ፡ ክልተ ተወሰኽቲ ሰባት ሞይቶም። ** መጠን ስርሕ ኣልቦነት ኣብ ኣውስትራሊያ ዳግም ወሲኹ ** ኢትዮጵያ ንዝሃነጸቶ ግድብ ህዳሰ ማይ ክትመልኦ ምጅማራ ኣረጋጊጻ።Published 16 July 2020 at 6:56pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር