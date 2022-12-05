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ኣማነ በሪሶ ኣብ ማራቶን ቫለንስያ ታሪኽ ሰሪሓ፣ ጉዕዞ ሰነጋል ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብቂዑ፣ ኣውስትራልያውያን ብጋንትኦም ይሕጎሱ

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Credit: Runnersworld

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Published 5 December 2022 at 8:02pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (05/12/2022) * ኣማነ በሪሶ ኣብ ውድድር ማራቶን ‘ቫለንስያ’ ተዓዋቲት ኮይና፣ ለተሰንበት ግደይ ንፈለማ ግዚኣ ተሳቲፋ ካልኣይቲ ወጺኣ፣ * ሻምፒዮን ዓለም ኢትዮጵያዊት ጎትይቶም ገብረስላሰን ኬንያዊ ኤልዮድ ኪፕቸገን ዝመጽእ ዓመት ኣብ ማራቶን ቦስተን ንፈለማ ግዚኦም ክሳተፉ’ዮም፣ * ኢትዮጵያውያን ተቐዳደምቲ ዝሳተፍዎ ቅድድም ብሽግለታ መንእሰያት ደቂተባዕትዮ ሲኤሲ ናይል ቱር ኣብ ኣስዋን፣ ምስሪ፣ ይካየድ ኣሎ፣ * ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንዝመጽእ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ/ቻን ንምድላው ክሳብ 42 ዝኾኑ ተጻወቲ ጸዊዑ፣ * ጉዕዞ ሰነጋል ኣብ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2022 ኣብ ዘኽተመሉ ተጻወቲ ኣውስትራልያ ደገፍቲ ሃገሮም በቲ ዘርኣይዎ ብቕዓት ሕጉሳት ምዃኖም ከምዘሐበኖም ገሊጾም ዝብሉ ገለ ትሕዝቶታት ንምልከቶም’ዮም፣ ሰናይ ምክትታል።

Published 5 December 2022 at 8:02pm
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