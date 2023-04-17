ኣርሴናል ደጊማ ተዓንቂፋ፣ ሃላንድን ሲቲን ግን ይምርሹ፣ ኣሰልጣኒ ውበቱ ተሰናቢቱ፣ ዶልሺ ተስፉ ኣብ ማራቶን ሮተርዳም ካልኣይቲ ወጺኣ

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League - Group G - Etihad Stadium

Manchester City's Erling Haaland scores their side's second goal of the game during the UEFA Champions League Group G match at the Etihad Stadium, Manchester. Credit: Martin Rickett/PA/AAP Image

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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (17/04/2023) * ኣብ ነዘርላንድስ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ወርቂ ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሮተርዳም ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፉ ካልኣይቲ ወጺኣ፣ * ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ዉበቱ ኣባተ ካብ መዝነቱ ከምዝተሰናበተ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣፍሊጡ፣ * ኣብ ዜናታት ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ኣብ ዙር ዶብስ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ከኣ ኣብ ዙር ሲሲሊያ ዝነኣዱ ውጽኢታት ኣመዝጊቦም፣ * ኣብ መበል 30ን 31ን ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መሪሕነት መሳልል ጋንታታት ትርከብ ኣርሴናል ደጊማ ድሕሪ ምዕንቃፋ ረብሓ ሻምፒዮን’ቲ ሊግ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ተቐይሩ፣

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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (17 ሚያዝያ 2023)

ልቓሕ ኢትዮጵያ ከይቃለል እቲ ካብ ቻይና ዝወሰደቶ ልቓሕ ዕንቅፋት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ።

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“ሓንቲ ጓለንስተይቲ ሓላፍነት ስድራ ዘለዋን ዓበይቲ ውሳነታት ትወስድን ስለዝኾነት ንዕኣ ምምሃር ማለት ሕብረተሰብ ምምሃር ማለት’ዩ” ወይዘሮ ዛህራ

Clashes continue in Sudan

ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት RSF ይዕወት ከዘሎ ይሕበር፡ እቲ ግጭት ግና ቀጺሉ ሰላማዊያን ሰባት ይቕተሉ።