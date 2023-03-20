ጀማል ይመር ኣብ ማራቶን ሎስ ኣንጀለስ ተዓዊቱ፣ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኒው ካስትል ዩናይትድ ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ትሓልፈሉ ዕድላት ኣለምሊሙ
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (20/03/2023) * ኣብ ክላሲካዊ ቅድድማት ብሽግለታ ሚላኖ ቢንያም ግርማይ ዘዕግብ ውጽኢት ኣመዝጊቡ፣ * ዳዊት የማነ ንጉስ ዓቐበት ቅድድም ብሽግለታ ኣልጀርያ ብምዃን ተሳትፎኡ ዛዚሙ፣ ንጽባሒቱ ኣብ ዝተኻየደ ቅ/ብ ግራንድ ፕሪ ደል ኣቪል ድ’ኣልጀር ከኣ ሜሮን ተሾመ ካልኣይ ብምውጻእ ዝድነቕ ውጽኢት ኣመዝጊቡ፣ * ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ንእተካይዶም ድርብ መጻረዪ ግጥማት ኣፍኮን ምድላዋታ ተጻፍፍ፣ ቀንዲ ኣጥቃዓያ ኣቡቡከር ናስር ግን ኣብ እግሩ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎ ካብ ካምፕ ተሰናቢቱ፣ * ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ጋንትኡ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ ምረሽኣ ናብ ምሕላፍ ንሻምፒዮንስ ሊግ ድፍኢት ይውስኸሉ፣
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