ጀማል ይመር ኣብ ማራቶን ሎስ ኣንጀለስ ተዓዊቱ፣ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኒው ካስትል ዩናይትድ ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ትሓልፈሉ ዕድላት ኣለምሊሙ

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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (20/03/2023) * ኣብ ክላሲካዊ ቅድድማት ብሽግለታ ሚላኖ ቢንያም ግርማይ ዘዕግብ ውጽኢት ኣመዝጊቡ፣ * ዳዊት የማነ ንጉስ ዓቐበት ቅድድም ብሽግለታ ኣልጀርያ ብምዃን ተሳትፎኡ ዛዚሙ፣ ንጽባሒቱ ኣብ ዝተኻየደ ቅ/ብ ግራንድ ፕሪ ደል ኣቪል ድ’ኣልጀር ከኣ ሜሮን ተሾመ ካልኣይ ብምውጻእ ዝድነቕ ውጽኢት ኣመዝጊቡ፣ * ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ንእተካይዶም ድርብ መጻረዪ ግጥማት ኣፍኮን ምድላዋታ ተጻፍፍ፣ ቀንዲ ኣጥቃዓያ ኣቡቡከር ናስር ግን ኣብ እግሩ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎ ካብ ካምፕ ተሰናቢቱ፣ * ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ጋንትኡ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ ምረሽኣ ናብ ምሕላፍ ንሻምፒዮንስ ሊግ ድፍኢት ይውስኸሉ፣

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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (20 መጋቢት 2023)

Awate Award

“ብዝተፈላለየ ሞያ ዝተመረቑ መንእሰያት ኤርትራዊያን መርበብ (ኔት ዎርክ) ፈጢሮም ክትሓጋገዝሉ ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣር ንሰርሕ ኣለና።”

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ዝተዓጸዋ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ድሕሪ ሰለስተ ዓመታት ክኽፈታ ምዃነን ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ።

International Court Ukraine War Putin

ፑቲን ተታሒዙ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣዚዙ፡ ክዉን ዶ ይኸውን?