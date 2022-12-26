ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝሓዊ ክንጽበዮ ኢና - ኣሰልጣኒ ኒው ካስትል ኤዲ ሃው

Aexander Isak Credit: Getty Images
Published 26 December 2022 at 11:11am
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (26/12/2022) * ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ኣልጀርያ ዝካየድ ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ቻን ዝህልዎ ወጻኢታት ኣብ ምሽፋን መንግስቲ ክሕግዞ ሓቲቱ ተባሂሉ፣ * ኣሰልጣኒ ዉበቱ ኣባተ እቶም ናብ’ቲ ውራይ ሒዝዎም ዝኸይድ 28 ተጻወቲ መሪጹ፣ * ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ግጥማት እንግሊዛዊት ጋንትኡ ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብ እዋናት’ዞም በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ከምዘይጻወት ተፈሊጡ፣ * ድሕሪ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2022 ቐጠር ትጽቢታት ሃገራዊት ጋንትኦም ከማልኡ ዘይከኣሉ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ካብ ቦትኦም ክስጎጉ ወይ ባዕሎም ክሰናበቱ’ንከለው ካልኦት ሕቶታት ኣብ ልዕሊኦምን ብቕዓቶም ቀሪቡ ኣብ ተጠንቀቕ ይርከቡ፣
Published 26 December 2022 at 11:11am
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