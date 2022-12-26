SBS Tigrinya

ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝሓዊ ክንጽበዮ ኢና - ኣሰልጣኒ ኒው ካስትል ኤዲ ሃው

SBS Tigrinya

Eritrean Swedish Alexander Isak

Aexander Isak Credit: Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 26 December 2022 at 11:11am
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (26/12/2022) * ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ኣልጀርያ ዝካየድ ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ቻን ዝህልዎ ወጻኢታት ኣብ ምሽፋን መንግስቲ ክሕግዞ ሓቲቱ ተባሂሉ፣ * ኣሰልጣኒ ዉበቱ ኣባተ እቶም ናብ’ቲ ውራይ ሒዝዎም ዝኸይድ 28 ተጻወቲ መሪጹ፣ * ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ግጥማት እንግሊዛዊት ጋንትኡ ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብ እዋናት’ዞም በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ከምዘይጻወት ተፈሊጡ፣ * ድሕሪ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2022 ቐጠር ትጽቢታት ሃገራዊት ጋንትኦም ከማልኡ ዘይከኣሉ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ካብ ቦትኦም ክስጎጉ ወይ ባዕሎም ክሰናበቱ’ንከለው ካልኦት ሕቶታት ኣብ ልዕሊኦምን ብቕዓቶም ቀሪቡ ኣብ ተጠንቀቕ ይርከቡ፣

Published 26 December 2022 at 11:11am
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
Share

Latest podcast episodes

Christmas

መራሕቲ ኣውስትራልያ መልእኽቲ በዓል ልደት የመሓላልፉ፣ ነጋድያንን በጻሕትን ናብ ቤት ልሔም ይምለሱ

IN FULL: Anthony Albanese's victory speech

ገምጋም መወዳእታ ዓመት (2022)፡ ተፈጥሮኣዊ ዕንወታትን ግጭታት ዓለምን ንፖለቲከኛታት ዝጸመዱ ክስተታት

Full Podcast

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (22 ታሕሳስ 2022)

Homeland Report

ገበናት ኲናት ትግራይ ዝምርምር ጉጅለ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሓድሽ ኣቦ መንበር መሪጹ፣ ወተሃደራት ሶማልያ ካብ ኤርትራ ንዓዶም ምምላስ ጀሚሮም