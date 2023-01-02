ጌታነህ ከበደ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ተሰናቢቱ፣ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሕጂ'ውን 2023 ክዕብልልዎ'ዮም - ቲም ኣፍሪቃ ራይዚንግ፣ ፔለ

Getaneh kebede of Ethiopia retiress Credit: Wikipedia
Published 2 January 2023 at 12:29pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (02/01/2023) * ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታነህ ከበደ ካብ ዓለምለኻዊ ግጥማት ምስ ሃገሩ ከምዝተሰናበተ ተፈሊጡ፣ * ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኣልጀርያ ዝጅመር ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ/ቻን 2023 ምድላዋታ ንምጥንቓቕ ኣብ ሞሮኮ ክትጸንሕ ምዃና ተፈሊጡ፣ * 2022 ኣብ ዝተዛዘመሉ ብመንጽር ቅድድም ብሽግለታ ዝተመዝገቡ ኣገደስቲ ዓወታት ድሕሪ ምዝካርን ምብዓልን ኣብ ምምዕባል’ቲ ስፖርት ትነጥፍ ጋንታ ቲም ኣፍሪቃ ራይዚን ዓብላልነት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ 2023 ክቕጽል ትጽቢት ከምዘለዋ ገሊጻ፣ * ዜና ሞት ፔለ ኣብ መላእ ዓለም ድሕሪ ምቅልሑ ካብ ተራ ሰባት ክሳብ ህቡባት ተጻወቲ ኣኽብሮቶምን ሓዘኖምን ክገልጹ እንከለዉ ብራዚል ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ኣዊጃ፣
Published 2 January 2023 at 12:29pm
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