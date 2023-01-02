SBS Tigrinya

ጌታነህ ከበደ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ተሰናቢቱ፣ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሕጂ'ውን 2023 ክዕብልልዎ'ዮም - ቲም ኣፍሪቃ ራይዚንግ፣ ፔለ

SBS Tigrinya

Cap-vert_vs_Ethiopi_(30).jpg

Getaneh kebede of Ethiopia retiress Credit: Wikipedia

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 2 January 2023 at 12:29pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (02/01/2023) * ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታነህ ከበደ ካብ ዓለምለኻዊ ግጥማት ምስ ሃገሩ ከምዝተሰናበተ ተፈሊጡ፣ * ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኣልጀርያ ዝጅመር ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ/ቻን 2023 ምድላዋታ ንምጥንቓቕ ኣብ ሞሮኮ ክትጸንሕ ምዃና ተፈሊጡ፣ * 2022 ኣብ ዝተዛዘመሉ ብመንጽር ቅድድም ብሽግለታ ዝተመዝገቡ ኣገደስቲ ዓወታት ድሕሪ ምዝካርን ምብዓልን ኣብ ምምዕባል’ቲ ስፖርት ትነጥፍ ጋንታ ቲም ኣፍሪቃ ራይዚን ዓብላልነት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ 2023 ክቕጽል ትጽቢት ከምዘለዋ ገሊጻ፣ * ዜና ሞት ፔለ ኣብ መላእ ዓለም ድሕሪ ምቅልሑ ካብ ተራ ሰባት ክሳብ ህቡባት ተጻወቲ ኣኽብሮቶምን ሓዘኖምን ክገልጹ እንከለዉ ብራዚል ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ኣዊጃ፣

Published 2 January 2023 at 12:29pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
Share

Latest podcast episodes

Yonas Mihtsuntu (2).jpeg

'ስነኣእምሮኣዊ ጸገም ጾታ፣ ዓሌት፣ ሃይማኖት፣ ኩነተ መርዓ፣ ዕድመ፣ ትምህርቲ፣ ሃብቲ፣ ኣይፈልን፣ ኣእምሮና ዝበለጸት ሃብትና'ያ'ሞ ንሓልዋ' - ክኢላ ዮናስ ምሕጽንቱ

Brazil football legend Pele dies at 82

"'ሰለስተ ልቢታት' ኣብ ዝተባህለት ንእሽቶ ከተማ ተወሊደ። 3 ልቢ ኣለዋኒ፣ ሓንቲ ምሳይ ኣላ፡ እተን ክልተ ኸኣ ተቐየርቲ፡ ነዊሕ ህይወት ኣለኒ" ፔለ

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (29 ታሕሳስ 2022)

Alzheimers disease - Geralt - Pixabay

ገምጋም መወዳእታ ዓመት (2022)፡ ንክኢላታት ጥዕና ዝተፈታተኑ ሓደስቲ ቫይረሳትን ሕማማት ዝፍውሱ ሓደስቲ መድሂናታትን ዝተበራረዩላ ዓመት