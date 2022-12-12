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ቅያታት ሞሮኮ ይቕጽሉ፣ መጻኢ ዕድል ሮናልዶ እንታይ'ዩ፣ ባእሲ ዲ ማሪያን ቫን ጋልን እንታይ መበገሲኡ

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Morocco v Portugal

Walid Cheddira, attaccante italo-marocchino del Bari, celebra assieme al compagno di squadra Achraf Dari la storica qualificazione della sua nazionale alla semifinale dei Mondiali di calcio Credit: ANP/Sipa USA

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Published 12 December 2022 at 5:11pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (12/12/2022) * ኣብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2022 ፈረንሳን ሞሮኮን ክገጥማ ምዃነን ተረጋጊጹ፣ * ሻምፒዮናኣ ትከላኸል ዘላ ፈረንሳ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ንእንግሊዝ 2-1 ብምስዓር ገሊፋታ፣ * ሞሮኮ ንፖርቱጋል 1-0 ድሕሪ ምስዓራ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ዝሓለፈት ቀዳመይቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና፣ * መጻኢ ዕድል ሮናልዶ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣብ ዝኣተወሉ ኣሰልጣኒ ፈርናንዶ ሳንቶስ ንሮናልዶ ተቐያሪ ገይሩ ምእታዉ ከምዘየጣዓሶ ሓቢሩ፣ * ግብረመልሲ ንምስሓት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሃሪ ከይን መተዓዛዘቢ ኮይኑ፣

Published 12 December 2022 at 5:11pm
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