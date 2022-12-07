ዓወት ሞሮኮ ዓወት ኣፍሪቃን ዓወት ኣዕራብን፣ መጻኢ ዕድል ሮናልዶ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተወ ውጽኢት ፖርቱጋል

The Morocco players celebrate at full time after defeating Spain on penalties to progress to the quarter-finals during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Morocco and Spain at Education City Stadium on December 06, 2022 in Al Rayyan, Qatar. Credit: SBS
Published 7 December 2022 at 7:57pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
እዚ ደሃይ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2022 ቐጠር ዝቐርበሉ ትሕዝቶ'ዩ። ዋንጫ ዓለም ቐጠር መበል 17 መዓልቲ ግጥማት ኣብ ዘካየደሉ እቲ ኣብ ርብዒ ፍጻመ ዝበጽሓ ሃገራት መነመን ምዃነን ተረጋጊጹ'ሎ። ኣቐዲመን ነዘርላንድስ ንዩኤስኤይ 3-1, ኣርጀንቲና ንኣውስትራልያ 2-1, ፈረንሳ ንፖላንድ 3-1, እንግሊዝ ንሰነጋል 3-0, ብራዚል ንደቡብ ኮርያ 4-1, ክሮኤሽያ ከኣ ንጃፓን ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 3-1 ስዒረን ምሕላፈን ከምዘረጋገጻ ይዝከር። ስለ'ዚ ክሳብ'ዚ መዓልቲ ክሮኤሽያ ኣንጻር ብራዚል፣ ነዘርላንድስ ኣንጻር ኣርጀንቲና ከም'ኡ'ውን ኢንግላንድ ኣንጻር ፈረንሳ ክገጥማ ምዃነን ተረጋጊጹ ኣሎ። ሶኑይ ምሸት (ኣብ'ዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኸኣ ሓሙስ ወጋሕታ) ፖርቱጋል ንሮናልዶ ኣብ ሰደቓ ተቐየርቲ ኣቐሚጣ ኣንጻር ስዊዘርላንድ ብምግጣም ሓደ ካብ ዝዓበዩ ውጽኢታት ኣብ ግጥማት ርብዒ ፍጻመ ዝኾነ 6-1 ተዓዊታ። ኣብ ተመሳሳሊ ምሸት ኣቐዲማ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሞሮኮ ንሓንቲ ካብ'ተን ክዕወታ ተባሂለን ዝተገመታ ስፐይን ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስዒራ ንፈለማ ግዜ ናብ ርብዒ ፍጻመ ሓሊፋ'ላ። ክልቲኤን እታ ናይ መወዳእታ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ከካይድኣ'የን ማለት'ዩ።
Published 7 December 2022 at 7:57pm
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