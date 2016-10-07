“ሰላምን ፍቕርን ቀዳምነት ንህቦም፡ ብዛዕባ ኣብ ዓዲ ዘሎ መንግስቲ ዘለና ርእይቶ - ክንድግፍን ክንቃወምን - ናይ ብሕትና መብቲ ኮይኑ ምክእኣል ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰባት ግን ክህልው ኣለዎ።” ኣቶ ለገሰ ዘነበ
The Ethiopian New Year festival in Melbourne, 2013 Source: Cityofmaribyrnong.com.au
Published 7 October 2016 at 8:38pm, updated 7 October 2016 at 8:51pm
By ኤስቢኤስ ትግርኛ
Source: SBS
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ጽልዋ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኣይ ወለዶ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ? ብኸመይ ከ ይተሓዝ ኣሎን ክተሓዝ ይግብኦን ነዞም ሕቶታት ኣብ ተኸታታሊ መደባትና ክንምልስ ክንፍትን ኢና። ናይ ሎሚ ጋሻና ምክትል ኣቦ መንበር ማሕበረሰብ ተጋሩ ኮሚውኒቲ ኣብ ቪክቶርያ (ኣውስትራልያ) ኣቶ ለገሰ ዘነበ
Published 7 October 2016 at 8:38pm, updated 7 October 2016 at 8:51pm
By ኤስቢኤስ ትግርኛ
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