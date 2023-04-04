"ረመዳንን ዒድን ክመጽእ ኩሉ ግዜ ዓደይ እዩ ዝረኣየኒ" ሰሚራ መሓመድ

"ረመዳንን ዒድን ክመጽእ ኩሉ ግዜ ዓደይ እዩ ዝረኣየኒ" ሰሚራ መሓመድPlay20:11 Credit: SuppliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.96MB) ኣብዚ ወርሒ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ናይ ረመዳን ጾም ኣለዉ፡ ነዚ ኣመልኪትና ብዛዕባ ኣብ እዋን ረመዳንን ዒድን ዝዳሎ መግቢን መስተን ምስኡ ዝኸይድ ፍቕርን ምትሕውዋስን ኣብ ዓዲን ኣብ ወጻእን ከመይ ከምዝመስል ኣብሪሃትልና ኣላ።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (03 ሚያዝያ 2023)ኣብ ኤርትራ፡ ትካል ዕደና ቻይና ሲሹዋን 50% ዕደና ዳናካሊ ዓዲጉ።ኣብ ሰይንት ፒተርስበርግ ዝተቐትለ፡ ኣብ ተለግራም ልዕሊ 500ሽሕ ሰዓብቲ ዘለዉዎ ሰብ ዩክሬንን ቀታሊት ኣይኮንኩን ትብል።ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ በብሓደ ይስጎጉ፣ ዝቕጽል መን ይኸውን፧