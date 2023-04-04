"ረመዳንን ዒድን ክመጽእ ኩሉ ግዜ ዓደይ እዩ ዝረኣየኒ" ሰሚራ መሓመድ

Semira Mohamed

Credit: Supplied

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ኣብዚ ወርሒ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ናይ ረመዳን ጾም ኣለዉ፡ ነዚ ኣመልኪትና ብዛዕባ ኣብ እዋን ረመዳንን ዒድን ዝዳሎ መግቢን መስተን ምስኡ ዝኸይድ ፍቕርን ምትሕውዋስን ኣብ ዓዲን ኣብ ወጻእን ከመይ ከምዝመስል ኣብሪሃትልና ኣላ።

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