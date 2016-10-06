ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (06/10/16)

Weekly Sport Source: IAAF Walta Dimension data
Published 6 October 2016 at 9:28pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ኤርትራዊያን ንጉሰ ኣምለሶምን ፒተር ማሙን ኣብ ማራቶናት ፖርቱጋልን ስሎቨንያን ተዓዊቶም፡ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ዝጅመር ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሎምባርዲ ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ቀዳማይ ተሰላፊ ኮይኑ ተመሪጹ፡ ኣብ ግጥማት ሪዮ 2016 ዓወታት ዘመዝገቡ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ናይ መኪናን ገንዘብን ስልማት ተዓዲሎም፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ምሕዝነታዊ ግጥም ኢትዮጵያን ታንዛንያን ብስግኣት ዕግርግር ተሰሪዙ::
Published 6 October 2016 at 9:28pm
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