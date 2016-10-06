ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (06/10/16)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport

Weekly Sport Source: IAAF Walta Dimension data

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 6 October 2016 at 9:28pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages

ኤርትራዊያን ንጉሰ ኣምለሶምን ፒተር ማሙን ኣብ ማራቶናት ፖርቱጋልን ስሎቨንያን ተዓዊቶም፡ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ዝጅመር ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሎምባርዲ ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ቀዳማይ ተሰላፊ ኮይኑ ተመሪጹ፡ ኣብ ግጥማት ሪዮ 2016 ዓወታት ዘመዝገቡ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ናይ መኪናን ገንዘብን ስልማት ተዓዲሎም፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ምሕዝነታዊ ግጥም ኢትዮጵያን ታንዛንያን ብስግኣት ዕግርግር ተሰሪዙ::

Published 6 October 2016 at 9:28pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ

FRANCE-ECONOMY-MARKET

ዕዳጋ ምኻድን ምሽማትን ኣብ ፈረንሳ እናቖረርካ ኮይኑ

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ