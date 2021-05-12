ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ናይ መጻኢ ግዜ ስራሓት (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

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Published 12 May 2021 at 6:29pm
Source: SBS

ሓደኣህጉራዊመጽናዕቲከምዝሕብሮ፡ኣብ 2030 ፡ኣብሓሙሽተስራሕ፡ሰለስተሰባትምዕቡልኤለክትሮኒካዊክእለትክህልዎምኣለዎ።ኣብቀረባግዜዝወጸጸብጻብ RMIT ከምዝሕብሮግና፡ሓደካብኣርባዕተኣውስትራልያውያንሰራሕተኛታት፡ኣብቲብቕልጡፍኤለክትሮኒካዊኣሰራርሓኣብዘለዎናይስራሕቦታናይምዕያይክእለትየብሉን።እዚከኣኣብቊጠባናይዚዲጂታዊኣሰራርሓ እናበዝሖዝኸይስዘሎኩነታትዓብዪጋግክእለትከምዘሎየጕልሕ። ሓደኣህጉራዊመጽናዕቲከምዝሕብሮ፡ኣብ 2030 ፡ኣብሓሙሽተስራሕ፡ሰለስተሰባትምዕቡልኤለክትሮኒካዊክእለትክህልዎምኣለዎ።ኣብቀረባግዜዝወጸጸብጻብ RMIT ከምዝሕብሮግና፡ሓደካብኣርባዕተኣውስትራልያውያንሰራሕተኛታት፡ኣብቲብቕልጡፍኤለክትሮኒካዊኣሰራርሓኣብዘለዎናይስራሕቦታናይምዕያይክእለትየብሉን።እዚከኣኣብቊጠባናይዚዲጂታዊኣሰራርሓ እናበዝሖዝኸይስዘሎኩነታትዓብዪጋግክእለትከምዘሎየጕልሕ።

Published 12 May 2021 at 6:29pm
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