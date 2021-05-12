ናይ መጻኢ ግዜ ስራሓት (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

Kasun Kalhara Source: Supplied
ሓደኣህጉራዊመጽናዕቲከምዝሕብሮ፡ኣብ 2030 ፡ኣብሓሙሽተስራሕ፡ሰለስተሰባትምዕቡልኤለክትሮኒካዊክእለትክህልዎምኣለዎ።ኣብቀረባግዜዝወጸጸብጻብ RMIT ከምዝሕብሮግና፡ሓደካብኣርባዕተኣውስትራልያውያንሰራሕተኛታት፡ኣብቲብቕልጡፍኤለክትሮኒካዊኣሰራርሓኣብዘለዎናይስራሕቦታናይምዕያይክእለትየብሉን።እዚከኣኣብቊጠባናይዚዲጂታዊኣሰራርሓ እናበዝሖዝኸይስዘሎኩነታትዓብዪጋግክእለትከምዘሎየጕልሕ። ሓደኣህጉራዊመጽናዕቲከምዝሕብሮ፡ኣብ 2030 ፡ኣብሓሙሽተስራሕ፡ሰለስተሰባትምዕቡልኤለክትሮኒካዊክእለትክህልዎምኣለዎ።ኣብቀረባግዜዝወጸጸብጻብ RMIT ከምዝሕብሮግና፡ሓደካብኣርባዕተኣውስትራልያውያንሰራሕተኛታት፡ኣብቲብቕልጡፍኤለክትሮኒካዊኣሰራርሓኣብዘለዎናይስራሕቦታናይምዕያይክእለትየብሉን።እዚከኣኣብቊጠባናይዚዲጂታዊኣሰራርሓ እናበዝሖዝኸይስዘሎኩነታትዓብዪጋግክእለትከምዘሎየጕልሕ።
Published 12 May 2021 at 6:29pm
Source: SBS
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