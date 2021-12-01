ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ናብ ኣውስትራሊያ ክት ኣትዉ’ከለኹም ዝሓዝኩሞ ከተፍልጡ ንምንታይ የድሊ፡ ክኣትዉ ዝፍቀዱን ዘይፍቀዱን ነገራት’ከ ኣየኖይ’ዮም? ( ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

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Our bags are packed and we're ready to go

Full length shot of two attractive young women walking through an airport Source: E+

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Published 1 December 2021 at 12:52pm
Source: SBS

ምስ ምጅማር ኣህጉራዊ መገሻታት፣ ካብ ወጻኢ ሃገር ንዝመጹ ፈለጥትናን ኣባላት ቤተሰብን ንናይ ኣውስትራሊያ ጽኑዕ ሓለዋ ዶባዊ መርመራታት ምድላው ኣገዳሲ እዩ ። ኣብ ኣውስትራሊያ ናይ ባዮሰኲሪቲ ሕጊታት ገለ ገለ ጐዳእቲ ዘይመስሉ ኣቑሑት ግና ኣብ ኣከባቢናን ሕርሻናን ግን ከቢድ ጽልዋ ዝሕድሩ እዮም ። ሰባት ነዚ ከምዚ ዝበለ ኣቑሑ ከየፍለጡ ወይ ድክሌር ከይገበሩ ከእትውዎ እንተ ፈቲኖም: ናይ ገንዘብ መቕጻእቲ ከምኡውን ናይ ቪዛ ምስራዝ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ።

Published 1 December 2021 at 12:52pm
Source: SBS
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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