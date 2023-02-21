ስልጠና ቀዳማይ ረዲኤት ኣበይ ትረክብ? (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ )Play09:37 Credit: Settlement guideGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.05MB) ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣውስትራሊያ ምስቲ ህጹጽ ግብረመልሲ ዘድልዮ መጕዳእቲ ናይ ቀዳማይ ረዲኤት ስልጠና ዝወስዱ ሰባት ቁጽሮም ኣዝዩ ዉሑድ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ብዝበለፀ ኽንስልጥን እንኽእል ?ShareLatest podcast episodesፍጥጥ ኣመሪካን ራሻን ክሳብ ምውጣጥ ዉዕል ኣጽዋር ኑክሌስ።ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (20 ለካቲት 2023)ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዞባዊ ናፃ ንግዲ ኣፍሪካ ዕውት ክኸውን ንምድጋፍ ድልዊ ምዃኑ ገሊጹ።ብደረጃ ኣመሪካ ንኽትሽለም ተሓጽያ ዘላ ከሻኒት ኣልጋነሽ ሚካኤልን ትሰርሖ ስራሕን።