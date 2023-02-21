ስልጠና ቀዳማይ ረዲኤት ኣበይ ትረክብ? (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ )

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Credit: Settlement guide

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ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣውስትራሊያ ምስቲ ህጹጽ ግብረመልሲ ዘድልዮ መጕዳእቲ ናይ ቀዳማይ ረዲኤት ስልጠና ዝወስዱ ሰባት ቁጽሮም ኣዝዩ ዉሑድ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ብዝበለፀ ኽንስልጥን እንኽእል ?

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