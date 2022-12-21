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ገምጋም መወዳእታ ዓመት (2022)፡ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክረይን ዝዘረጎ ቁጠባ ዓለም

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Close-Up Of Genie Coming Out Of Bottle

Credit: Violetta Haas / EyeEm/Getty Images/EyeEm

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Published 21 December 2022 at 2:31pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ኣብ ግዜ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዝተዋህለለ ቢልዮናት ዶላራት ተቐማጢ ገንዘብ፡ ኣብ መላእ ዓለም ተነቢሮም ዝነበሩ ቀይድታት ምስ ተላዕሉን ዓለምለኻውያን ዶባት ምስ ተኸፍቱን፡ ሸመትቲ ኣብ 2022 ናብ መጠነ ሰፊሕ ምሕሻሽ ኣትዮም። እንተኾነ ግን ቀረብ ምስ ጠለብ ክመጣጠን ኣይከኣለን፡ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክረይን ከኣ ንዝቕባበ ካብ ተኽእሎ ናብ ክውን ክገሃድ ብምግባር ቃልዕ ኣውጺእዎ። እዚ ንዛዝሞ ዘለና ዓመት ብፋይናንሳዊ መዳይ ከመይ ኔሩን እንታይ ከ ይጽበየና'ሎ ኣብ'ዚ ክንምልከቶ ኢና።

Published 21 December 2022 at 2:31pm
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