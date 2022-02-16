ናይዚ ሰሙን ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ መም/ ዮሴፍ ወርቀ

Social media platforms could face more scrutiny under the Australian government's proposed new media laws. Source: SBS
ኣብ መንጎ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባን ላዕለዎት ተጸወዕቲ እምነት ተዋህዶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ዓሌታዊ ኣርኣእያታት፡ናብ ሃይማኖታዊ ኣጠማምታታት ዝዘምበለ ተርእዮታት ብብዝሒ ይርአ ኣሎ። ብተወሳኺ ትግራይ ካብ ላዕለዋይ ተጸዋዒ እምነት ተዋህዶን እስልምናን ኢትዮጵያ ብመገዲ መራሕቲ ሃይማኖታ ኣቢላ ርክብ ደው ከምዘበሎ ብወግዒ ሓቢሮም። ኣብክልልሶማልዘሎተርእዮ፡ ካብመፈንቐለመንግስቲክሳብድርቂ። ብልጽግናኣብቲክልልክልተምስንጣቁ። ነዚከዝሓሕሉፕረሲደንትእታሃገር፡ ቀዳማይሚንስተርን ፕ.ክልልኦሮምያኣብቲክልልምብጽሖም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዛራቢት ዘላ ጉዳይ፡ኣብ መንጎ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባን ላዕለዎት ተጸወዕቲ እምነት ተዋህዶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ዓሌታዊ ኣርኣእያታት፡ናብ ሃይማኖታዊ ኣጠማምታታት ዝዘምበለ ተርእዮታት ብብዝሒ ይርአ ኣሎ። ብተወሳኺ ትግራይ ካብ ላዕለዋይ ተጸዋዒ እምነት ተዋህዶን እስልምናን ኢትዮጵያ ብመገዲ መራሕቲ ሃይማኖታ ኣቢላ ርክብ ደው ከምዘበሎ ብወግዒ ሓቢሮም። Enter Yossief ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ተርእዮ ካብ መፈንቐለ መንግስቲ ክሳብ ድርቂ ብልጽግና ኣብቲ ክልል ክልተ ምስንጣቁ።ነዚ ከዝሓሕሉ ካብ ፕረሲደንት እታ ሃገር፡1ይ ሚንስተር፡ፕ.ክልል ኦሮምያ ኣብቲ ክልል ምብጽሖም።
Published 17 February 2022 at 8:31am
Source: SBS
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