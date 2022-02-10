ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከዛርቡ ዝቐነዩ ጉዳያት ምስ መም ዮሴፍ ወርቀ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከዛርቡ ዝቐነዩ ጉዳያት ምስ መም ዮሴፍ ወርቀPlay11:57ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.8MB)Published 10 February 2022 at 7:54pmSource: SBS ዕረፍቲ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ፡ ስርሒት ምውጻእ እሱራት ብዕጡቓት ኣብ ኢትዮጵያ፡ ናይ ሙዚቃ ድግስ ብ ኤፍሬም ኣማረን ዮሃንስ ትኳቦን።Published 10 February 2022 at 7:54pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ