ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከዛርቡ ዝቐነዩ ጉዳያት ምስ መም ዮሴፍ ወርቀ

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Published 10 February 2022 at 7:54pm
Source: SBS

ዕረፍቲ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ፡ ስርሒት ምውጻእ እሱራት ብዕጡቓት ኣብ ኢትዮጵያ፡ ናይ ሙዚቃ ድግስ ብ ኤፍሬም ኣማረን ዮሃንስ ትኳቦን።

Published 10 February 2022 at 7:54pm
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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