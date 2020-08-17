ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ኤርትራ እሱራት ይፍትሑ ኣለዉ ድዮም? (ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya News

Source: Hanibal Daniel

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Published 18 August 2020 at 7:30am
Source: SBS

ሎሚ ቀንዲ ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዛርቡ ዝቐነዩ መርሃዊ ወልደሚካኤል ዳህሲሱ ቀሪቡ ኣሎ። ገለ ካብኡ ኣብ ኤርትራ እሱራት ምፍታሖም፡ መንግስቲ ትግራይ መዲብዎ ዝነበረ ምርጫ ኣቋሪጹዎ ዝብሉን ካልእም'ዩ።

Published 18 August 2020 at 7:30am
Source: SBS
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