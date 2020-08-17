ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብ ኤርትራ እሱራት ይፍትሑ ኣለዉ ድዮም? (ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት)Play13:21ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Hanibal DanielGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.85MB)Published 18 August 2020 at 7:30amSource: SBS ሎሚ ቀንዲ ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዛርቡ ዝቐነዩ መርሃዊ ወልደሚካኤል ዳህሲሱ ቀሪቡ ኣሎ። ገለ ካብኡ ኣብ ኤርትራ እሱራት ምፍታሖም፡ መንግስቲ ትግራይ መዲብዎ ዝነበረ ምርጫ ኣቋሪጹዎ ዝብሉን ካልእም'ዩ።Published 18 August 2020 at 7:30amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር