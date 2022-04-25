'ቃል ዝተኣትወትለይ መኪና ገና ኣይተረከብኩዋን' ሰሎሞን ባሬጋ፣ ሄኖክ ምሉእብርሃን ምስ ኢጣልያዊት ጋንታ ብምጽንባር ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኮይኑ
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (25/04/2022) * ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶክዮ ድሕሪ ምዕዋቱ መብጽዓ ዝተኣትወትትሉ መኪና ክሳብ ሕጂ ኣይተቐበልኩዋን ኢሉ፣ * ኣብ ቅ/ብ ዙር ኣልፕስ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ቅልስ ዝበለጸ ተባሂሉ ፍልይቲ ተዘክሮ ዘለዋ ማልያ ተሰሊሙ፣ * ሄኖክ ምሉእብርሃን ከኣ ፕሮፌሽናል ተቐዳማማይ ኮይኑ፣ ጋንታ ባርዲያኒ ሲኤስኤፍ ፋይዛን ምስኣ ክጽንበር ውዕል ከምዘፈረመቶ ኣፍሊጣ፣ * መጻረዪ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣይቮሪኮስት 2023 ምድልዳል ዕጫ ተኻይድሎም፣ ኢትዮጵያን ግብጽን ኣብ ሓደ ምድብ በጺሕወን፣ * ኣዳለውቲ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ዊምብልደን ሩስያውያንን ቤላሩስያውያንን ተጻወቲ ከይሳተፉ ዝኽልክል ዝወሰዶ ውሳነ ተቓውሞታት ገጢምዎ
Published 25 April 2022 at 1:59pm
Source: SBS
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