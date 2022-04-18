ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ጾምን ስፖርተኛታትን፣ ውዕሎ ማራቶናት ሶል፣ ኬፕ ታውንን ኢዝሚርን፣ መንእሰያት ደቀንስትዮ ኢትዮጵያን ውዕሎ ዙር ቱርኪን

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Published 18 April 2022 at 1:05pm
Source: SBS

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (18/04/2022) * ኢትዮጵያዊያን ኣትሌታት ሞስነት ገረመው ኣብ ማራቶን ሶል፣ እንዳለ በላቸው ኣብ ኬፕታውንን ለተብርሃን ሃይላይ ኣብ ቱርኪን ተዓዊቶም፣ * ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ፕረዚደንታዊ ዙር ቱርኪ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ካብ ዝለዓሉ 10 ተቐዳደምቲ ብምዃን ውድድሩ ፈጺሙ፣ * ኣብ ቀዳማይ እግሪ ሳልሳይ ዙርያ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ኩ’እግሪ ፊፋ ት17 መንእሰያት ደቀንስትዮ ኢትዮጵያ ንደቡብ ኣፍሪቃ ብገፊሕ 3-0 ስዒራ ጸብለልታ ሒዛ፣ * ኣብ ሃይማኖታውያን ጾማት ዝሓሸ ኣፍልጦን መረዳእታን እናመጸ ብምኻዱን ሕቶታት ንመሰላት ውሁዳን ሕብረተሰባት ጸቕጥታት ብምሕዳሮምን ረመዳንን ካልኦት እዋናት ጾምን መለክዒ ምዕባለ ለውጢ ኣብ ስፖርት ኮይኖም።

Published 18 April 2022 at 1:05pm
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