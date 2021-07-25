ሚሊሻታት ኢትዮጵያ ንሓደ ሱዳናዊ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ይጨወዩን፡ ዓቃቢ ሰላም ዉሕሃ ካብ ዳርፉር ኣብዘወጸሉ፡ ግጭታት ዳግም ይለዓሉ።

A militia members sits beside military equipment allegedly seized during a battle in the contested area of south Darfur, Nyala, Source: EPA
ብቐዳም ሚሊሻታት ኢትዮጵያ ንሓደ ናይ ሱዳን ወተሃደራዊ ኣዛዚ ዶብ ሰጊሮም ብምውሳዶም ሰበስልጣን ሱዳን ፣ ነቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ዓጽዮምዎ ፣ እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ እቲ ኣብ 2019 ነቲ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ ሱዳን ዝነበረ ዑመር ኣል-በሽር ዝሰዓረ ሰውራ: ነቲ ኣብታ ሃገር ብግጭት ዝሕመስ ዘሎ ዞባ ዳርፉር ሓድሽ ጅማሮ ከም ዝኸውን ተስፋ ተነቢርዎ ኔሩ ። ይኹን እምበር ፡ ኣብ መንጎ መሰጋገሪ መንግስትን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተቓወምትን ስምምዕ ሰላም እኳ እንተ ተኸተመ ፡ እቲ ዕግርግር ተመሊሱ ይርከብ ።
Published 25 July 2021 at 3:10pm
Source: SBS
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