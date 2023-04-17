ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት RSF ይዕወት ከዘሎ ይሕበር፡ እቲ ግጭት ግና ቀጺሉ ሰላማዊያን ሰባት ይቕተሉ።
Smoke rises as clashes continue in the Sudanese capital on April 16, 2023 between the Sudanese Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF). Source: Anadolu / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images
ኣብ ሱዳን ፡ ዋላ እኳ ተዅሲ ደው ንምባል ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ጻዕሪ እንተተገብረ ፡ እቲ ቐታሊ ግጭት ገና ይቕጽል ኣሎ ። እብቲ ዝግበር ዘሎ ኲናት ዛጊት ሰለስተ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከብዎም 59 ሰላማውያን ሰባት ሞይቶም ፡ ተቓወምቲ ሓይልታት ናብ ስምምዕ ክመጹ ዝሕብር ምልክታት ኣየርኣዩን ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይ መን ስልያን ዓብለለ ቃልሲ ነቲ ኣብ 2021 ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ናብ ደሞክራሲን ሲቪላዊ መንግስትን ዝግበር ጉዕዞ ከሰናኽሎ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ። መራሕቲ ሰራዊትን ሓደ ጕጅለ ኮማንዶን ነቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣልበሺር ዝተገብረ ዕልዋ መንግስቲ ንምምጻእ ብሓባር ይሰርሑ ነበሩ: ሕጂ ግን እታ ሃገር ናብ ደሞክራሲ ኣብ እትሰጋገረሉ ዘላ እዋን: ነንሕድሕዶም ኣብ ከቢድ ግጭት ተሸሚሞም ይርከቡ ። ክልቲኦም ወገናት ፡ ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን ከቢድ ውግእ ከም ዘኻየደ ነንሕድሕዶ ይወቕሱ ።
Share