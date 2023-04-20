ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኲናት ኣብ ኩሉ እቲ ዞባ ቅልውላው ከይፈጥር ተሰጊኡ፡ ሱዳን ሎሚ ከመይ ውዒላ?
KHARTOUM, SUDAN - APRIL 19: Smoke rises during clashes between the Sudanese Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) in Khartoum, Source: Anadolu / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images
ኣብ ሱዳን ካልእ ፈተነ ምቁራጽ ተዅሲ ምስ ፈሸለ ፡ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ይቕጽል ኣሎ ፣ በዚ ከኣ ሰላማውያን ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቀረብ ክተርፉ ገይርዎም ይርከብ ። ክኢላታት ፡ ኣብ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋጥም ዘሎ ፡ ናይ ማይን ኤለክትሪክን ምቁራጽ ኣስፋሕፊሑ ስለ ዘሎ ፡ ብሰንኪ እቲ ግጭት ብዙሓት ሆስፒታላት ክዕጸዋ ተገዲደን ኣለዋ ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ግጭት ካብ ዝውላዕ ንደሓር ፡ ብውሕዱ 270 ሰባት ከም ዝሞቱን 2,600 ከም ዝቘሰሉን ጸብጻብ ኣገልግሎት ጥዕና ሱዳን የመልክት ።
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