መኽሰባትን ሓደጋታትን ኣብ ኦንላይን ምግዛእ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ)

online shopping Credit: Pexels
Published 19 October 2022 at 9:18am
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / Delys Paul
ሸመተ ኣቑሑ ብመንገዲ ኢንተርነት ወይ መርበብ ወይ ኦንላይን ሾፒንግ ምቹእ ብምዃኑን ገለ ቅናስ ዋጋታት ይርከበሉ ስለዝኾነን ብዙሓት ረብሓታት እንተሃለዉዎ'ኳ ገለ ሓደጋታት'ውን ኣለዎ። ብዙሓት ሕጋውያን ነጋዶ ወይ ሸቃጦ ኦንላይን ውልቃዊ ሓበሬታ ዓማዊል ይእክቡ እንተኾኑ'ኳ ኣታለልቲ ወይ ስካመርስ ከኣ ብተመሳሳሊ ወሰኽ ቁጽሪ ተጠቀምቲ ኦንላይን ዕዳጋ መዝሚዞም ንተኣፈፍቲ ኣውስትራልያውያን ዒላምኦም ገይሮም ናብ ንረብሓኦም ይጥቀሙሉ'ዮም።
Published 19 October 2022 at 9:18am
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Source: SBS / Delys Paul
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