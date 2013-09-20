THE FATE OF THE "G15" IN ERITREA

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Published 21 September 2013 at 5:56am, updated 23 April 2020 at 5:16pm
Source: SBS
ዓመት መጸ 18 መስከረም እናኽትዝከር እቶም ኣብዛ ዕለት እዚኣን ብድሕሪኣ ዝሰዓባ 10 መዓልታትን ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ተወሲዶም ኣብ ስውር ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝዳጎኑ 12 ዓመቶም ገይሮም ዘለዉ 11 ሰበስልጣን መንግስቲን 10 ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስን ከምኡዉን ምስኣቶም ዝደናገጹ ኢዮም ተባሂሎም ደድሕሪኦም ዝተኣስሩ 15 ካልኦት ኤርትራውያንን ይዝከሩ። እቶም ንኣመራርሓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቅሉዕ ብምንቃፎም መንግስቲ ኤርትራ ጨውዩ ዝሰወሮም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ነቐፌትኦም ብጽሑፍ ከቕርቡ ከለዉ ፈለማ 15 እኳ እንተነበሩ፣ ሰለስተ ካብኣቶም ካብ ኤርትራ ወጻኢ ብምጽንሖም፣ እቲ ሓደ ድማ ቀልጢፉ ካብቲ ጉዳይ ብምስሓቡ፣ ኣብ መወዳእታ ግዳያት ዝኾኑ እቶም 11 ሰበስልጣን ጥራይ ኢዮም። እቶም ኣባላት ናይቲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ዘሎ ሃገራዊ ባይቶ፣ ከምኡዉን ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣይኮነን ዝብሎ ህግደፍ ዝነበሩ ሰበስልጣን፣ ኣብ ቀይዲ ዝኣተውሉ ምኽንያት ብዱብዱቡ ምስ ክሕደት ሃገር ዝተኣሳሰረ ገበንዩ ተባሂሉ ብመንግስቲ ሓንሳእ ምስ ተገልጸ፣ ዝርዝር መብርሂ ከይቀረበሉ ኢዩ ተዓጽዩ። መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ማእሰርቲ ናይቶም ሰበስልጣን፣ ጭብጢ ኣለኒ ኢሉ ንመጀመርያ ግዜ ዝተዛረበሉ እዋን ኣብ ናይ 2002 ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ኢዩ።
Published 21 September 2013 at 5:56am, updated 23 April 2020 at 5:16pm
Source: SBS
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