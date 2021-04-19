ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መራሒ ሓይልታት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ልኡኽ ሕ/ኣውሮጳ ፔካ ሃቬስቶ ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ተሰሚዑ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland News

Source: Getty Images

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Published 19 April 2021 at 5:30pm
Source: SBS

ብተወሳኺ፡ ምንቅስቓስ ብሄረ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝፍጸም ዘሎ መቕተልቲ ብፍቓድ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ዝብሉ ሓጸርቲ ጸብጻባት ቀሪቡ ኣሎ።

Published 19 April 2021 at 5:30pm
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