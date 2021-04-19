ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen መራሒ ሓይልታት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ልኡኽ ሕ/ኣውሮጳ ፔካ ሃቬስቶ ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ተሰሚዑ።Play05:23ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.88MB)Published 19 April 2021 at 5:30pmSource: SBS ብተወሳኺ፡ ምንቅስቓስ ብሄረ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝፍጸም ዘሎ መቕተልቲ ብፍቓድ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ዝብሉ ሓጸርቲ ጸብጻባት ቀሪቡ ኣሎ።Published 19 April 2021 at 5:30pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ