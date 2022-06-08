ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ክብሪ ዋጋ መነባብሮን ወጻኢ ንምጉዳል ክውሰዱ ዝግባእ ስጉምቲታትን።Play06:53ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.95MB)Published 8 June 2022 at 3:28pmSource: SBS ኣብዚ እዋን ክብሪ መነባብሮ ሰማይ ዓሪጉ፡ ህዝቢ በብመዓልቲ ንናብራኡ ንምክያድ ኣጸጋሚ ኩነታት ይርክአብ። ኣብ ነዳዲ፡ ኣስቤዛን ገዛን ካልእን ዝግበር ወጻኢታት ንምጉዳል እንታይ ክግበር ይከኣል ነዚ ዝምልከት ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።Published 8 June 2022 at 3:28pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ