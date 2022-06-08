ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ክብሪ ዋጋ መነባብሮን ወጻኢ ንምጉዳል ክውሰዱ ዝግባእ ስጉምቲታትን።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Cost of Living

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Published 8 June 2022 at 3:28pm
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ኣብዚ እዋን ክብሪ መነባብሮ ሰማይ ዓሪጉ፡ ህዝቢ በብመዓልቲ ንናብራኡ ንምክያድ ኣጸጋሚ ኩነታት ይርክአብ። ኣብ ነዳዲ፡ ኣስቤዛን ገዛን ካልእን ዝግበር ወጻኢታት ንምጉዳል እንታይ ክግበር ይከኣል ነዚ ዝምልከት ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።

Published 8 June 2022 at 3:28pm
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