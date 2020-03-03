“ሓደ ካብ ጸገማትና ንደቅና ሓበሻ ኢኹም ትምርዓዉ ኢልና ጸቕጢ ምብዛሕና እዩ።” ኢንጅ/ ዳኒኤል ተስፋይ

Source: Daniel Tesfay
Published 4 March 2020 at 10:02am, updated 12 December 2020 at 10:50pm
By Beyene Semere
Source: SBS
ዝሓለፈ እዋን ብዝዕባ ኣተዓባቢያ ቆልዑ ኣብ ወጻኢ ዝምልከት ምስ ኢንጂኔር ዳኒኤል ተስፋይ ኣብ ንኣሽቱ ቆልዑ ኣመልኪትና ዘተ ጌርና ኔርና። መቐጸልታኡ ሎሚ ኣብቶም ብዕድመ ዕብይ ዝበሉ ቆልዑ ብዛዕባ ክግበር ዝግባእ ኣተሓሕዛን ኣቀራርባን ተዛመድቲ ነጥቢታትን ዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ቀሪቡ ኣሎ። ኢንጂኔር ዳኒኤል ተስፋይ፡ ናይ ምህንድስና ሳይንስ ምሁር፡ ዘማሪ፡ መምህር፥ ዝተፈላለዩ መሃርቲ ድራማታት ኣዳላዊን ብ Freproduction Daniel Tesfay ኣብዝብሃል ናይ YouTube ቻነል ብዙሕ መሃሪ ትሕዝቶታት ዘቕርብ እዩ።
Published 4 March 2020 at 10:02am, updated 12 December 2020 at 10:50pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Share