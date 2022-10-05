ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ቤተ ክርስትያን ወገን ኣምላኽ፡ ወገን ፍትሒን ሓቂን እያ ክትከውን ዘለዋ።" ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Capture.JPG

ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል Credit: Beyene Weldegiorgis

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 5 October 2022 at 4:06pm, updated 5 October 2022 at 4:11pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS

ኣብ ትግራይ ምስዝኸይድ ዘሎ ኲናት ተተሓሓዙ ሃገረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ፡ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናት ኤርትራ፡ ነቲ ኵናት ዝኹንን መግለጺ ኣውጺኦም እዮም። ኣብ ዉሽጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ'ዚ ዘሎ ምጥፍፋእ ዝኹንን መግለጺ የለን። ነዚ ከም መበገሲ ጌርና ንኣገልጋሊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ቀሺ ዮናስ እታ ቤተ ክርስትያን ክትገብሮ ትኽእል እንታይ ምዃኑን ምስኡ ዝተሓሓዝ ሕቶታት መሊሱልና ኣሎ።

Published 5 October 2022 at 4:06pm, updated 5 October 2022 at 4:11pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

PHILIPPINES MEDIA KILLINGS PROTEST

መቕተልቲ ፊሊፒናዊ ጋዜጠኛ ሕቶ መሰል ነጻ ፕረስ ኣልዒሉ

Australian man enjoying drinking a beer from a glass bottle while his daughter roasting marshmallow in campfire

ብወልፊ ኣልኮላዊ መስተ ንዝወደቑ ፈተውትና ብኸመይ ንሕግዞም: ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (03 ጥቅምቲ 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

ሰራዊት ትግራይ 'ልፍንታዊ ወራር' ንዝበሎ መልክዕ ንምትሓዝ ምምዕርራይ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። (ጸብጻብ)