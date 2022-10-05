"ቤተ ክርስትያን ወገን ኣምላኽ፡ ወገን ፍትሒን ሓቂን እያ ክትከውን ዘለዋ።" ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል

ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል Credit: Beyene Weldegiorgis
Published 5 October 2022 at 4:06pm, updated 5 October 2022 at 4:11pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
ኣብ ትግራይ ምስዝኸይድ ዘሎ ኲናት ተተሓሓዙ ሃገረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ፡ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናት ኤርትራ፡ ነቲ ኵናት ዝኹንን መግለጺ ኣውጺኦም እዮም። ኣብ ዉሽጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ'ዚ ዘሎ ምጥፍፋእ ዝኹንን መግለጺ የለን። ነዚ ከም መበገሲ ጌርና ንኣገልጋሊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ቀሺ ዮናስ እታ ቤተ ክርስትያን ክትገብሮ ትኽእል እንታይ ምዃኑን ምስኡ ዝተሓሓዝ ሕቶታት መሊሱልና ኣሎ።
Published 5 October 2022 at 4:06pm, updated 5 October 2022 at 4:11pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
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