ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ንትግራይ ብምዝማትን ብምዕናውን ናብ ዘመነ እምኒ ክቕይርዋ ይደልዩ ኣለው - ወሃብ ቃል ጌታቸው ረዳ

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SBS Tigrinya Daily News

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Published 7 December 2020 at 7:06pm
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ጸብጻብ ዜናታት (071220) * ቀ/ሚ ኲናት ተወዲኡ’ኳ እንተበለ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ውግእ ይቅጽል አሎ፡ * ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኲናት ደው ክብልን ሰብአዊ ሓገዝ ክአቱን ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ አካይዶም፡ *

Published 7 December 2020 at 7:06pm
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