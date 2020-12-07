ንትግራይ ብምዝማትን ብምዕናውን ናብ ዘመነ እምኒ ክቕይርዋ ይደልዩ ኣለው - ወሃብ ቃል ጌታቸው ረዳ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ንትግራይ ብምዝማትን ብምዕናውን ናብ ዘመነ እምኒ ክቕይርዋ ይደልዩ ኣለው - ወሃብ ቃል ጌታቸው ረዳPlay04:01ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.36MB)Published 7 December 2020 at 7:06pmSource: SBS ጸብጻብ ዜናታት (071220) * ቀ/ሚ ኲናት ተወዲኡ’ኳ እንተበለ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ውግእ ይቅጽል አሎ፡ * ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኲናት ደው ክብልን ሰብአዊ ሓገዝ ክአቱን ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ አካይዶም፡ *Published 7 December 2020 at 7:06pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ