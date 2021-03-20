ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ባንዴራታት ዘጥለቕለቖ ሰላማዊ ሰልፊታት፡ መዛረቢ ዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢታት።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Social Media

Source: SM

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 21 March 2021 at 10:50am
Source: SBS

ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ከዘራርቡ ዝቐነዩ ዛዕባታት ዳህሲሱ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ሰዲዱልና ኣሎ።

Published 21 March 2021 at 10:50am
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ