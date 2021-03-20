ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ባንዴራታት ዘጥለቕለቖ ሰላማዊ ሰልፊታት፡ መዛረቢ ዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢታት።Play07:25ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SMGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.08MB)Published 21 March 2021 at 10:50amSource: SBS ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ከዘራርቡ ዝቐነዩ ዛዕባታት ዳህሲሱ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ሰዲዱልና ኣሎ።Published 21 March 2021 at 10:50amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ