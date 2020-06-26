ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት: መስፍን ሓጎስ፡ ዓንዲት ዖቕባይ፡ መዓልቲ ስውኣትን ካልእን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት: መስፍን ሓጎስ፡ ዓንዲት ዖቕባይ፡ መዓልቲ ስውኣትን ካልእንPlay09:37ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.63MB)Published 26 June 2020 at 10:26amSource: SBS ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዛረብቲ ዛዕባታት፡ ቃለ መሕትት ናይ መስፍን ሓጎስ፡ ደርፊ ዓንዲት ዑቕባይ፡ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ ከምኡውን ሽማግለ ዕርቂ ናብ ክልል ትግራይ ንሎሚ ተመሪጾም ዘለዉ ኣርእስታት ኮይኖም ኣለዉ።Published 26 June 2020 at 10:26amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር