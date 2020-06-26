ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት: መስፍን ሓጎስ፡ ዓንዲት ዖቕባይ፡ መዓልቲ ስውኣትን ካልእን

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Published 26 June 2020 at 10:26am
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ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዛረብቲ ዛዕባታት፡ ቃለ መሕትት ናይ መስፍን ሓጎስ፡ ደርፊ ዓንዲት ዑቕባይ፡ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ ከምኡውን ሽማግለ ዕርቂ ናብ ክልል ትግራይ ንሎሚ ተመሪጾም ዘለዉ ኣርእስታት ኮይኖም ኣለዉ።

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