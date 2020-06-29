ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ኤሪሳት ን መስፍን ሓጎስን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ኤሪሳት ን መስፍን ሓጎስንPlay09:50ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.03MB)Published 29 June 2020 at 3:57pmSource: SBS ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኮይኖም ዝቐነዩ ብዛዕባ ተጋዳልይ መስፍ ሓጎስን ብዛዕባ ኤሪሳትን ተተኲርሎም ኣሎ።Published 29 June 2020 at 3:57pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር