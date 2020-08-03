ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት: "ንምጥፋእ ድዩ ንምልማዕ ኣብ ኢድ ቆልዑ ሱሳታትዶ ይውደቕ?"

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Published 4 August 2020 at 9:13am
Source: SBS

ኣብዝሓለፉ ቅንያት ብብዝሒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራዊያንን ኢትዮጵያዊያንን ክዛረብሉ ዝቐንዩ ጉዳያት ዝዝተየሉ መድብ።

Published 4 August 2020 at 9:13am
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