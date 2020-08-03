ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት: "ንምጥፋእ ድዩ ንምልማዕ ኣብ ኢድ ቆልዑ ሱሳታትዶ ይውደቕ?"Play11:05ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: EBCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.67MB)Published 4 August 2020 at 9:13amSource: SBS ኣብዝሓለፉ ቅንያት ብብዝሒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራዊያንን ኢትዮጵያዊያንን ክዛረብሉ ዝቐንዩ ጉዳያት ዝዝተየሉ መድብ።Published 4 August 2020 at 9:13amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር