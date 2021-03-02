ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ መዲያ (ምስ መም ዮሴፍ ወርቀ)Play11:24ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.46MB)Published 3 March 2021 at 10:16amSource: SBS ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መዲያ ዝነበሩ፡ ዕረፍቲ ኣምባሳደር ኣድሓኖምን መራሒ "ፈንቅል" ዝነበረ መምህር የማነን ዝምልከት ተዳህሲሶም ኣለዉ።Published 3 March 2021 at 10:16amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ