ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትPlay11:32ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: MarketinglandGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.94MB)Published 16 June 2020 at 12:50pmSource: SBS ኣብ'ዚ ቅነ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብብዝሒ ኣዛረብቲ ኮይኖም ዝቐነዩ ዛዕባታት ኣየኖት ኔሮም፡ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ (መልእኽታትን ርእይቶታትን) ንዘይተወሰነ ግዜ ዝተናወሐ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድPublished 16 June 2020 at 12:50pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር