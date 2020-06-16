ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Social Media

Source: Marketingland

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 16 June 2020 at 12:50pm
Source: SBS

ኣብ'ዚ ቅነ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብብዝሒ ኣዛረብቲ ኮይኖም ዝቐነዩ ዛዕባታት ኣየኖት ኔሮም፡ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ (መልእኽታትን ርእይቶታትን) ንዘይተወሰነ ግዜ ዝተናወሐ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ

Published 16 June 2020 at 12:50pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

2023-01-07.png

እንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር