ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓይሊታት ትግራይ ንመቐለ ተቖጻጺሮማ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ይጽውዕ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland News

Source: SM

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Published 29 June 2021 at 9:54am
Source: SBS

ብወገን እቲ ንመቐለ ተቖጻጺሩ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ፡ ብዛዕባ ተዂሲ ደው ምባል ዝበሎ የለን፡ ጸብጻብ።

Published 29 June 2021 at 9:54am
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