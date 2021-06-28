ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ሓይሊታት ትግራይ ንመቐለ ተቖጻጺሮማ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ይጽውዕ።Play04:20ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SMGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.75MB)Published 29 June 2021 at 9:54amSource: SBS ብወገን እቲ ንመቐለ ተቖጻጺሩ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ፡ ብዛዕባ ተዂሲ ደው ምባል ዝበሎ የለን፡ ጸብጻብ።Published 29 June 2021 at 9:54amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ